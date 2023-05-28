Отметим, что День Киева в этом году пришелся на 28 мая. По легенде, Киев основал князь Кий в 482 году. Итак, сегодня столица празднует 1541 год День рождения.

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Зеленская трогательно поздравила столицу с этим праздником. Свой пост она начала с важного вопроса – "Киев, ты как?". По ее словам, на это отвечают люди, уже второй год полномасштабной войны отстаивающие свой город.

Какие каждое утро, как сегодня, не спав ночь после обстрела, выходят на работу. Убирают улицы, готовят кофе, мчатся в офисы, улыбаются за кассами, лечат и патрулируют, перевозят и волонтерят, спасают. Сегодня же, несмотря ни на что, – еще и празднуют,

– заявила Зеленская.

Первая леди заверила, что люди в Киеве, которые не спят каждую ночь, охраняют покой своей столицы. "Люди, закаленные, как металл, и благодаря которым Киев непреклонен", – написала она.

"Поздравляю с твоим днем, Киев, тебя и всех людей, с которыми твое сердце бьется в несокрушимом ритме", – поздравила Зеленская.

Она также обнародовала видео с кадрами из Киева, где местных жителей поздравляли с праздником шариками.

В комментариях украинцы присоединились к поздравлениям и признаются, что наша столица – несокрушимая:

"С Днем Рождения, мой милый Киев, ты несокрушимый! Спасибо ВСУ!"

"Киев – наш друг, дом, сила. С днем, родной!"

"Любимый Киев, с Днем рождения, ты лучший, несгибаемый, ты будешь всегда!!! Моя любовь к тебе безгранична!!!"

"С Днем рождения, город несгибаемых людей! Держимся! Мира и покоя всем!"

"С праздником, лучший город на земле!!! Живи и расцветай!"

"Приветствую тебя, мой город! Слезы на глазах, но устоим!"

"Мы вместе победим".

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К слову, ночью россияне решили "поздравить" Киев с Днем города и устроили циничную атаку дронами на столицу. Это была самая массированная атака БПЛА с начала полномасштабного вторжения.

Нападение совершалось в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов. В общем, это уже 14-я атака с начала мая. Добавим, что ночью россияне выпустили рекордное количество дронов - 54 "Шахеды". Украинские защитники неба уничтожили 52 вражеских БПЛА. Пока известно о 3 пострадавших людях в столице, еще один человек погиб.