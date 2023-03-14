14 октября в Украине отмечается День добровольца. Знаменитости поздравляют с праздником героев – среди них и команда группы "Антитела".

К теме Наталья Могилевская показала общее фото с подопечным из "Лиги смеха", погибшим на фронте

"Антитела" празднуют День добровольца

"Не начинайте потасовку с теми, кто готов потерять все". В мирной жизни – успешные врачи, технологи, предприниматели, художники, музыканты, учителя и люди из многих других профессий, в один день взяв в руки оружие в защиту страны. Сегодня они творят историю нового демократического мира. Наши украинские добровольцы.

К добровольцам относятся и участники группы "Антитела" – Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь. Команда коллектива отмечает, что они послужили достойным примером для своих детей и всей страны.

"Гордим, что голос группы Антитела в этой войне звучит громко и каждый день приближает нас всех к Победе. С Днем Добровольца! Слава Героям!".

Вдобавок команда группы опубликовала фото музыкантов вместе с собратьями-добровольцами, с которыми вместе защищали государство.

Украинские добровольцы / Фото из инстаграма группы

С Днем добровольца также поздравил Святослав Вакарчук. Он упомянул о тех, кто с первых дней русско-украинской войны взял оружие в руки.

"Эти тысячи ребят – наглядный пример того, что государство – это люди. И именно этот принцип мы сегодня защищаем перед врагом. И мы обязательно победим".