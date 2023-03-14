14 жовтня в Україні відзначають День добровольця. Знаменитості вітають зі святом героїв, – серед них і команда гурту "Антитіла".

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"Антитіла" святкують День добровольця

"Не починайте бійку з тими, хто готовий втратити все". В мирному житті – успішні лікарі, технологи, підприємці, художники, музиканти, вчителі та люди з багатьох інших професій, в один день взявши до рук зброю стали на захист країни. Сьогодні вони творять історію нового демократичного світу. Наші українські добровольці.

До добровольців належать і учасники гурту "Антитіла" – Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь. Команда колективу відзначає, що вони стали гідним прикладом для своїх дітей та усієї країни.

"Пишаємося, що голос гурту Антитіла у цій війні звучить гучно і кожного дня наближає нас усіх до Перемоги. З Днем Добровольця! Слава Героям!".

На додачу команда гурту опублікувала фото музикантів разом з побратимами-добровольцями, з якими разом боронили державу.

Українські добровольці / Фото з інстаграму гурту

З Днем добровольця також привітав Святослав Вакарчук. Він згадав про тих, хто з перших днів російсько-української війни взяв зброю до рук.

"Ці тисячі хлопців і дівчат – наочний приклад того, що держава – це люди. І саме цей принцип ми сьогодні захищаємо перед ворогом. І ми обов'язково переможемо".