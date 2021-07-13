26-летняя красавица часто фотографируется полностью обнаженная, поэтому далеко не все фотографии Деми Роуз в одежде могут удивить ее почти 17-миллионную аудиторию. На этот раз звезде удалось ошеломить публику. Перед камерой она красовалась в прозрачном оранжевом боди с очень высокими разрезами на бедрах.

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В смелом наряде огромные груди Деми Роуз выглядели еще сексуальнее. Однако все внимание пользователей инстаграма было приковано к ее пышным ягодицам и бедрам. Боди совсем обнажило эти прелести блогерши.

С распущенными немного волнистыми волосами модель соблазнительно позировала, акцентируя руками на хрупкой талии. На первом фото она опустила вниз мечтательный взгляд, а на втором – позировала спиной и ошеломила упругими ягодицами.



Деми Роуз в боди с разрезами / Фото с инстаграма модели​



Деми Роуз в боди с разрезами / Фото с инстаграма модели​