Известная британская модель Деми Роуз в который раз взбудоражила воображение поклонников провокационным снимком. Девушка предстала перед камерой без бюстгальтера, щеголяя огромной грудью.

Источник: инстаграм Деми Роуз

25-летняя знаменитость продолжает обнажаться на камеру. Она не стесняется показывать пышные прелести своего тела многомиллионной аудитории и чуть ли не ежедневно заводит сеть пикантными снимками.

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Сексуальное фото Деми Роуз

Звезда позировала на фоне природы в откровенном наряде. Роуз для очередной фотосессии выбрала короткие джинсовые шорты, которые едва прикрыли ее аппетитные ягодицы. Также девушка надела стильную джинсовую куртку oversize. Изюминкой образа сексапильной модели стало то, что под курткой не было одежды и нижнего белья. Деми обнажила свою пышную грудь, чем и завела аудиторию поклонников.

Длинные роскошные волосы горячая британка заплела в две косы. На лице она сделала идеальный макияж в нюдовых оттенках с блеском на губах. Деми обольстительно позировала и проницательно смотрела в камеру.

Деми Роуз засветила обнаженную грудь / Фото из инстаграма Деми Роуз