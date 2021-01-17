Пышногрудая 25-летняя британка Деми Роуз неизменно хвастается роскошными формами безупречного тела. Она активно делится эротическими фотографиями и будоражит воображение многомиллионной аудитории пользователей сети.

Деми Роуз несомненно является одной из самых откровенных моделей современности. Она не стесняется обнажаться перед камерой и демонстрировать свои прелести фанатам. На личной странице в инстаграм звезда чуть ли не ежедневно распространяет сексуальные фото.

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На днях Деми позировала в неординарном образе. Она надела теплую зимнюю куртку ярко-розового цвета, которую застегивала. Под одеждой у модели не было нижнего белья. Деми едва прикрыла пышную обнаженную грудь, чем и завела сеть.

Роуз смогла поразить поклонников, которые с нетерпением ожидают результатов ее новых пикантных фотосессий.

Длинные роскошные волосы красавица-брюнетка собрала в два хвостика сверху. Также на голову модель надела теплую повязку бежевого цвета. Такая прическа и аксессуар добавили образу Деми нежности и сделали его по-особенному милым. На лице знаменитость сделала фирменный макияж в нюдових оттенках и с блеском на губах.



Деми Роуз засветила пышную обнаженную грудь / Фото из инстаграма Деми Роуз



Деми Роуз засветила пышную обнаженную грудь / Фото из инстаграма Деми Роуз