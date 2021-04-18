Данная Оханская запомнилась зрителям "Холостяка", как одна из самых откровенных участниц 10 сезона. Она не стеснялась читать эротические стихи, говорить о сексе и смело заявляла о своих чувствах. А вот в инстаграме девушка активно публикует откровенные фото, где показывает обнаженное тело.

Сексуально Кристина из "Холостяка-10" эротично позировала на кровати в кружевном белье: горячие фото

Жаркое фото Даны Оханской

На одной из фотографий владелица модельного агентства сексуально позировала, лежа на желтом кресле. Для эротической фотосессии она выбрала комплект изумрудного кружевного белья, который состоял из трусиков с высокой посадкой и бюстгальтера, который обнажил грудь.

Волосы Дана уложила ровно, они спадали на лицо. Макияж девушки был в коричневых оттенках. Оханская обольстительно смотрела в камеру и демонстрировала прелести роскошного тела.



Сексуальный образ Даны Оханской / Фото из инстаграма Даны Оханской