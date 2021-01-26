Известная британская модель Деми Роуз взбудоражила воображение поклонников новым жарким роликом. Она появилась в крошечном бикини с принтом.

Источник: инстаграм Деми Роуз

Обольстительная британка Деми Роуз не прекращает щеголять роскошными формами и публиковать фото для пятнадцатимиллионной аудитории поклонников. На днях она порадовала сеть новым жарким видео.

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Деми Роуз в крошечном бикини

Знаменитая модель показала ролик, который сняла в одной из комнат дома, где отдыхает. Деми Роуз часто ездит на различные курорты и острова, где наслаждается теплом, но одновременно и щеголяет фигурой в купальниках.

На этот раз Деми Роуз предстала перед объективом в крошечном бикини с принтом крокодиловой кожи, который сексуально подчеркивал пышную грудь. Также купальник позволил модели продемонстрировать свою тонкую талию по сравнению с аппетитными бедрами.

Темные волосы звезда распустила и уложила нежными волнами. Прическа добавила образу соблазнительности. На лице Деми Роуз сделала фирменный макияж. Она подчеркнула глаза длинными стрелками, а губы накрасила бежевым блеском.