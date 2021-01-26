В крошечном бикини: Деми Роуз засветила аппетитные формы – видео
Известная британская модель Деми Роуз взбудоражила воображение поклонников новым жарким роликом. Она появилась в крошечном бикини с принтом.
Источник: инстаграм Деми Роуз
Обольстительная британка Деми Роуз не прекращает щеголять роскошными формами и публиковать фото для пятнадцатимиллионной аудитории поклонников. На днях она порадовала сеть новым жарким видео.
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Деми Роуз в крошечном бикини
Знаменитая модель показала ролик, который сняла в одной из комнат дома, где отдыхает. Деми Роуз часто ездит на различные курорты и острова, где наслаждается теплом, но одновременно и щеголяет фигурой в купальниках.
На этот раз Деми Роуз предстала перед объективом в крошечном бикини с принтом крокодиловой кожи, который сексуально подчеркивал пышную грудь. Также купальник позволил модели продемонстрировать свою тонкую талию по сравнению с аппетитными бедрами.
Темные волосы звезда распустила и уложила нежными волнами. Прическа добавила образу соблазнительности. На лице Деми Роуз сделала фирменный макияж. Она подчеркнула глаза длинными стрелками, а губы накрасила бежевым блеском.
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