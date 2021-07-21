Успешная американская певица Деми Ловато поделились откровенным снимком на своей странице в инстаграме. Напомним, что недавно они совершили каминг-аут как небинарная личность. Поэтому для артистки следует использовать местоимения "они / их".

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Горячее фото Деми Ловато

Знаменитость позировали перед камерой на черном кожаном диване. Они сделали смелое селфи на свой смартфон. Деми предстали в темном нижнем белье, которое подчеркнуло безупречную фигуру.

Ловато примерили черный бюстгальтер, который акцентировал на пышном бюсте звезды, и крошечные шорты. Деми соблазнительно смотрели в объектив, что добавляло особой перчинки фото.

На лице они сделали роскошный макияж. Деми Ловато подчеркнули глаза коричневыми тенями и стрелками, а губы накрасили розовой помадой.

В подписи к фото Деми написали, что они снялись в первой секс-сцене. Они немного волновались, но благодаря профессионализму команды чувствовали себя комфортно. "Я не всегда чувствую себя хорошо в своей коже, поэтому когда я это чувствую, и я чувствую себя достаточно сексуально, чтобы публиковать фото – я делаю именно это! Важно отмечать маленькие победы", – добавили Деми.