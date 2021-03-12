Американская певица Деми Ловато лишь 3 года назад пережила передозировку наркотиками. В новом интервью она призналась, что у нее был секс с девушкой и ей это понравилось. Правда, она не уточнила, когда это случилось.

28-летняя звезда поделилась, что в то время, когда у нее был интим с женщиной, она не хотела отношений с мужчинами. Она поняла, что хочет иметь с противоположным полом лишь дружбу.

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Я знаю, кто я и что я, но я просто жду подходящего момента, чтобы раскрыть миру свою истинную сущность. Я переспала с девушкой и подумала: "Это мне нравится гораздо больше". Мне стало лучше. Это было правильно…

– сделала такой себе каминг-аут Деми Ловато.

Стоит добавить, что еще в июле 2020 года она объявила о помолвке с 29-летним актером Максом Эрихом. Они какое-то время скрывали свои отношения, но во время одного прямого эфира мужчины она случайно засветилась на камеру. Впрочем, их браку не суждено было быть, ведь через два месяца после помолвки они разошлись.

Впоследствии Деми призналась, что в тот момент она подумала, что это знак и почувствовала облегчение от того, что может жить своей правдой. Вероятно, теперь Деми больше никогда не завяжет романы с мужчинами. Изменение ее имиджа может быть лишь подтверждением этому.



Деми Ловато для журнала Glamour / Фото Glamour

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