Три инсульта и сердечный приступ: Деми Ловато рассказала, к чему привело увлечение наркотиками
Американская актриса и певица Деми Ловато в 2018 году назад была госпитализирована из-за передозировки наркотиками. Тогда же она проходила долгую реабилитацию, однако только сейчас призналась о последствиях ее зависимости.
Источник:BBC
28-летняя звезда шокировала признанием, что едва не умерла из-за того, что ее организм не выдержал нагрузки от наркотиков и даже алкоголя.
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Деми Ловато рассказала о последствиях передозировки
Об этом артистка рассказала в документальной ленте о себе "Танцы с дьяволом" (Dancing with the Devil), трейлер которого уже появился в ютубе. Фильм появится на телеэкранах 23 марта. В нем Деми Ловато расскажет, как оказалась на грани смерти. Кроме нее, о жизни звезды будут рассказывать ее родные и друзья. Также в съемках приняли участие Элтон Джон и Кристина Агилера.
У меня было три сердечных удара. У меня случился сердечный приступ. Мои врачи сказали, что у меня есть еще пять-десять минут,
– говорится в видео.
В интервью Associated Press певица также добавила, что передозировка привела к "повреждению мозга", добавив: "Я до сих пор имею дело с последствиями этого".
Что известно о зависимости Деми Ловато: кратко
- В 2018 году певицу нашли в бессознательном состоянии в своем доме в Лос-Анджелесе. У нее была передозировка наркотиками.
- Первую медицинскую помощь Деми Ловато оказал ее личный телохранитель.
- Во время лечения у артистки были осложнения, типичные для передозировки, потеряла голос и заметно набрала вес.
- Ее первое выступление состоялось на церемонии награждения Грэмми в 2020 году.
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