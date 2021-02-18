Американская актриса и певица Деми Ловато в 2018 году назад была госпитализирована из-за передозировки наркотиками. Тогда же она проходила долгую реабилитацию, однако только сейчас призналась о последствиях ее зависимости.

28-летняя звезда шокировала признанием, что едва не умерла из-за того, что ее организм не выдержал нагрузки от наркотиков и даже алкоголя.

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Деми Ловато рассказала о последствиях передозировки

Об этом артистка рассказала в документальной ленте о себе "Танцы с дьяволом" (Dancing with the Devil), трейлер которого уже появился в ютубе. Фильм появится на телеэкранах 23 марта. В нем Деми Ловато расскажет, как оказалась на грани смерти. Кроме нее, о жизни звезды будут рассказывать ее родные и друзья. Также в съемках приняли участие Элтон Джон и Кристина Агилера.

У меня было три сердечных удара. У меня случился сердечный приступ. Мои врачи сказали, что у меня есть еще пять-десять минут,

– говорится в видео.

В интервью Associated Press певица также добавила, что передозировка привела к "повреждению мозга", добавив: "Я до сих пор имею дело с последствиями этого".

Что известно о зависимости Деми Ловато: кратко