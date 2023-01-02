На днях ведущее британское издание The Guardian опубликовало список самых интересных новых исполнителей, прогнозирующих успех в 2023 году. Музыкальное трио Death Pill оказалось среди исполнителей Marina Allen, The Dare, McKinley Dixon, GloRilla, Izzy Spears и других родом со всего мира.

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Мариана Навроцкая, Анастасия Хоменко и Наталья Серякова сформировали Death Pill, чтобы восстать против ограниченных ожиданий от женщин и среды, в которой они выросли. Их дебют приобрел дополнительный слой неповиновения после вторжения России в Украину, которое разбрасало трио по трем разным странам и заставило играть отдаленно,

– пишут редакторы The Guardian.

Что известно о группе Death Pill

Отметим, что Death Pill, название группы которого переводится как "Смертельная таблетка", было создано в Киеве в 2016 году. В 2022 году участники группы записали свой дебютный альбом на лондонском лейбле New Heavy Sounds, с которым подписали контракт. Он должен выйти символически 24 февраля 2023 под названием Death Pill. В ноябре девушки представили единственный русскоязычный сингл "Расцарапаю Е*ало", посвященный бывшему парню фронтвумен группы. Другие песни на альбоме будут на английском, а также одна на украинском.

Из-за войны Анастасия Хоменко со своим сыном уехала в Барселону, Испания, а Наталья Серякова – в город Аделаида, Австралия. Только Марианна Навроцкая осталась в Киеве, где записывает хиты в студии. Недавно трио дало интервью другому британскому изданию Sky News, где рассказало о собственном опыте эмиграции, творчестве на расстоянии и войне в Украине.

Сейчас у нас команда мечты, наше золотое трио. Мы играли во многих украинских городах... Теперь к нам много внимания из Европы, Америки. И мы ценим это, потому что можем распространять информацию о войне… Россия у нас "все забрала". Я скучаю по безмятежности, потому что у меня ее больше нет... Мы тоже до войны были беззаботными и делали глупости и просто тусовались вместе и музыку в Украине. А теперь людям в Украине нужно просто выжить,

– рассказали девушки в СМИ.