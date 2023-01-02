Днями провідне британське видання The Guardian опублікувало список найцікавіших нових виконавців, яким прогнозують успіх у 2023 році. Музичне тріо Death Pill опинилось серед виконавців Marina Allen, The Dare, McKinley Dixon, GloRilla, Izzy Spears та інших, родом з усього світу.

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Маріана Навроцька, Анастасія Хоменко та Наталія Серякова сформували Death Pill, щоб повстати проти обмежених очікувань від жінок та середовища, в якому вони виросли. Їхній дебют набув додаткового шару непокори після вторгнення Росії в Україну, яке розкидало тріо по трьох різних країнах і змусило грати віддалено,

– пишуть редактори The Guardian.

Що відомо про гурт Death Pill

Зазначимо, що Death Pill, назва гурту якого перекладається як "Смертельна пігулка" була створена у Києві у 2016 році. У 2022-му учасники гурту записали свій дебютний альбом на лондонському лейблі New Heavy Sounds, з яким підписали контракт. Він повинен вийти символічно 24 лютого 2023 року під назвою Death Pill. У листопаді дівчата представили єдиний російськомовний сингл "Расцарапаю Е*ало", присвячений колишньому хлопцеві фронтвумен гурту. Інші пісні на альбомі будуть англійською, а також одна українською.

Через війну Анастасія Хоменко зі своїм сином виїхала в Барселону, Іспанія, а Наталія Серякова – у місто Аделаїда, Австралія. Лише Маріанна Навроцька залишилась у Києві, де записує хіти у студії. Нещодавно тріо дало інтерв'ю іншому британському виданню Sky News, де розповіло про власний досвід еміграції, творчості на відстані та війну в Україні.

Зараз у нас є команда мрії, наше золоте тріо. Ми грали у багатьох українських містах... Тепер до нас багато уваги з Європи, Америки. І ми цінуємо це, бо можемо розповсюджувати інформацію про війну… Росія у нас "все забрала". Я сумую за безтурботністю, тому що в мене її більше нема... Ми теж до війни були безтурботними і робили дурниці й просто тусувалися разом та музику в Україні. А тепер людям в Україні треба просто вижити,

– розповіли дівчата у ЗМІ.