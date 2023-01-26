"Пожалуйста, сохраните семью": Даша Квиткова ответила, сойдется ли с Добрыниным

На днях Даша Квиткова объявила о расставании с Никитой Добрыниным. Они разъехались и не живут вместе, но фоловеры не верят в разрыв и пытаются их вразумить. Блогерша ответила всем, кто заваливает ее советами.

Признание Даши Квитковой о разрыве с Никитой Добрыниным всколыхнуло шоу-биз, ведь последние четыре года их считали одной из самых красивых звездных пар. Если ни блогерша, ни телеведущий не видят себя вместе, то подписчики верят в их любовь и настойчиво советуют опомниться.

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Квиткова ответила, сойдется ли с Добрыниным

Квиткова пожаловалась, что ее директ трещит от сообщений, такие смс-ки приходят каждые 5 минут:

"Даша, пожалуйста, сохраните семью. Просите у Бога силы и мудрости пройти эти моменты и сохранить любовь. Любим вас";

"Я почему-то верю, что вы будете вместе. Всему свое время. Берегите себя, и все будет хорошо".

"Друзья, особенно девушки, хочу попросить вас, чтобы вы отнеслись к моей просьбе с пониманием и перестали писать мне в директ. Я понимаю, что вам больно, но хочу, чтобы вы видели мое состояние. Не разводятся люди, когда в отношениях все хорошо. Не расходятся люди из-за работы, как все пишут, что мы разошлись из-за моей работы. Я надеюсь, что вы это понимаете. Я отвечала уже в интервью, что пока нет шансов, и точно мы не сойдемся с Никитой. Теперь каждый живет своей жизнью. Я не знаю, чтобы будет через год, через два, но сейчас ситуация такая, и она не будет переменной", – ответила Даша Квиткова в инстаграм-сторис.

Она отметила, что не разбита, не страдает без Добрынина, так что жалость и сострадание ей не нужны.

Я чувствую себя свободно, мощно, сильно. Я не страдаю, у меня нет грусти в глазах, о которой вы пишете. Мы общаемся, мы видимся, у нас есть сын. У нас все хорошо, но по отдельности,

– добавила блогерша.

Даша Квиткова с Добрыниным и сыном / Фото из инстаграма блогерши

Напомним, Никита Добрынин тоже спокойно комментирует разрыв с Квитковой и уверяет, что "ничего критического не произошло", ведь "быть сейчас в отдельности – это их общее решение". В то время как жена ведущего "Холостяка" Кристина Решетник разочарована. Она думает, что блогерам стоило "бороться до последнего за отношения, верить в институт брака", а не искать себя.