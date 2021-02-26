Победительница 10 сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова за считанные дни до весны снялась в новой откровенной фотосессии. Гимнастка полностью разделась перед камерой, прикрыв интимные места цветами.

Благодаря реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова покорила сердце не только красавца-пилота Макса Михайлюка, но и многотысячную аудиторию в инстаграме. Любопытство публики девушка подогревает провокационными фотосессиями, последняя из которых вызвала шквал обсуждения как в сети, так и в прессе.

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Даша Ульянова прикрыла интимные места цветами

Для студийной съемки гимнастка не стала подбирать ни одежду, ни белье. Она полностью разделась перед фотографом, показав безупречное тело. Большую обнаженную грудь девушка прикрыла рукой, а другие интимные места – композицией из розовых и белых пионов. Дерзости образу Даши Ульяновой добавляло то, что она была связана. Веревка подчеркнула ее упругий животик и стройную талию.

Победительница "Холостяка" довершила красоту насыщенным макияжем в шоколадных оттенках, а на пухлые губы нанесла матовую помаду карамельного цвета. Волосы она уложила ровно и отбросила назад, чтобы не перекрывать пышный бюст. Из аксессуаров на ней было кольцо и серьги с драгоценными камнями.



Даша Ульянова полностью обнаженная​ / Фото Instagram / @dasha_ulyanovaa