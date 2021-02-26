Переможниця 10 сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова за лічені дні до весни знялась у новій відвертій фотосесії. Гімнастка повністю роздяглась перед камерою, прикривши інтимні місця квітами.

Завдяки реаліті-шоу "Холостяк" Даша Ульянова підкорила серце не лише красеня-пілота Макса Михайлюка, а й багатотисячну аудиторію в інстаграмі. Цікавість публіки дівчина підігріває провокативними фотосесіями, остання з яких викликала шквал обговорення як у мережі, так і в пресі.

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Даша Ульянова прикрила інтимні місця квітами

Для студійної зйомки гімнастка не стала підбирати ані вбрання, ані білизну. Вона повністю роздяглась перед фотографом, показавши бездоганне тіло. Великі оголені груди дівчина прикрила рукою, а інші інтимні місця – композицією з рожевих і білих піонів. Зухвалості образу Даші Ульянової додавало те, що вона була зв'язана. Мотузка підкреслила її пружний животик і струнку талію.

Переможниця "Холостяка" довершила вроду насиченим макіяжем у шоколадних відтінках, а на пухкі губи нанесла матову помаду карамельного кольору. Волосся вона вклала рівно і відкинула назад, аби не перекривати пишний бюст. З аксесуарів на ній була каблучка і сережки з коштовним камінням.



Даша Ульянова повністю оголена / Фото Instagram / @dasha_ulyanovaa