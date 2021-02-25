Американская знаменитость Кайли Дженнер продолжает заводить огромную аудиторию соблазнительными фотографиями. Звезда снова показала откровенные фото, где засветила пышную грудь.

Известная американская модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер обнародовала очередную серию жарких фотографий. Звезда каждый раз поражает поклонников откровенностью.

Горячее В рыцарских сапогах и полностью голая: дерзкие образы Cardi B в фотосессии глянца 18+

Кайли Дженнер засветила грудь

Знаменитость предстала перед камерой в оригинальном образе в стиле 90-х. Кайли Дженнер позировала на сером фоне в ярком кроп-топе неоновых цветов с широкими лентами на поясе, которые застегивались спереди с помощью массивной металлической пряжки. Топ имел глубокое и откровенное декольте, а потому позволил модели похвастаться пышной грудью.

Верх Кайли Дженнер соединила с белыми джинсами, которые подчеркнули тонкую талию звезды. Она дополнила сексуальный образ необычными аксессуарами: разноцветными кольцами и лаконичными серьгами. Еще больше яркости добавил желто-розовый маникюр.

Длинные волосы Кайли распустила и уложила легкими волнами. На лице она сделала фирменный макияж, который великолепно завершил look. Дженнер накрасила веки нюдовыми тенями и подчеркнула губы пудровой помадой.



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер

Для просмотра фото листайте справа: