Даша Квиткова с сыном отдыхает в Хорватии: фото с морского побережья
Источник:инстаграмм Даши Квитковой
Блогерша Даша Квиткова вместе с сыном Львом отправилась на отдых. Звездная мамочка проводит летний отпуск на морском побережье в Хорватии. Это подарок от мужа Никиты Добрынина.
С 24 февраля Даша не уезжала за границу. Она решила оставаться в Украине вместе с любимым и всей семьей. Но летом Никита Добрынин преподнес сюрприз избраннице и подарил путевку в Хорватию.
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Даша Квиткова отдыхает в Хорватии
Поскольку Никита не может выезжать из Украины во время военного положения, Даша отправилась в отпуск только с сыном. Блогерша уже успела сделать фотосессию на фоне моря.
Квиткова позировала на камеру в голубом костюме, состоявшем из рубашки и шорт, и в бежевом топе. Соединила одежду с белыми босоножками на низкой подошве. Волнистые волосы девушка распустила, а на лице сделала легкий макияж.
На лице Даши сияет улыбка. Видно, что она счастлива хотя бы на короткий период отвлечься от войны в Украине.
"Лев. Яблоко. Море", – с нежностью написала блоггерша под снимками.
Даша Квиткова с сыном в Хорватии / Фото из инстаграмма блоггерки
Война разрушила планы украинцев. Это лето должно было быть особенным для каждого, ведь это период активных путешествий, отпусков, отдыха. Вместо этого всего идет борьба за жизнь в свободной Украине. Хотя многим не удастся побывать в желающем отпуске на побережье моря или океана, но подписчики Даши счастливы, что она отдохнет. В комментариях они хотят ей хорошо провести время.
- "Я очень рада, что ты отдохнешь".
- "Супер! Хорошего отдыха!"
- "Приятного вам отдыха!"
- "Классно вам отдохнуть!"
- "Какие вы молодцы! Хорошего отдыха!"
Заметим, этим летом украинские знаменитости еще не рассказывали, будут ли в этом году отправляться в отпуска. Сейчас артисты едут за границу с одной целью – собрать средства для поддержки Украины на благотворительных мероприятиях. Вероятно, к морю отправятся звездные мамы с потомками, однако неизвестно когда и куда.