Даша Квиткова рассказала о рекордном похудении на 32 килограмма: как ей это удалось

Украинская инфлюэнсер Даша Квиткова рассказала о своем похудении после родов. Звезда инстаграммы потеряла около 32 килограммов после рождения сына – она впервые призналась, как это случилось.

Инфлюэнсер и блоггер Даша Квиткова стала мамой около полутора лет назад. За это время она не только вернулась к весу до беременности, но похудела еще больше.

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Как Квитковой удалось похудеть

Девушка рассказала, что еще до беременности расстройства пищевого поведения (это совокупность психических расстройств, связанных с нарушениями приема пищи). Но они прекратились, когда блогерша забеременела.

"У меня были расстройства пищевого поведения. Когда ты еду воспринимаешь не как еду, а как то, что может тебя удовлетворить. Как то, что может закрыть какая-то твоя боль, какую-то потребность даже. Все это свелось на нет, когда я узнала, что забеременела. Я поняла, что я теперь отвечаю не только за себя", – поделилась Даша.

В период беременности Квиткова набрала 32 килограмма. Но после рождения сына вес не пошел так быстро, как надеялась инфлюэнсер. Успех начался, когда Даша обследовалась и сдала анализы.

Я подвержена набору веса. Когда родила, я была шокирована тем, как выглядит. Я соблюдала диету. У меня было все вареное, паренное, все было без сахара. А вес не уходил. Я пошла к эндокринологу, к диетологу. Я сдала анализы на 21 тысячу гривен, мне проверили все гормоны, сделали полный чек-ап организма. И с диетологом и эндокринологом начала худеть.



Даша Квиткова / Фото с инстаграма блогера

"Это было и гормональное расстройство, и мы обнаружили, что мне нельзя несколько продуктов, нельзя мясо и рыбу из-за того, что мне становится очень тяжело. Мой желудок не справляется с перевариванием", – поделилась блогерша.

Сколько весит Квиткова сейчас