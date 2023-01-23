Даша Квиткова рассказала о рекордном похудении на 32 килограмма: как ей это удалось
Источник:Даша Квиткова
Украинская инфлюэнсер Даша Квиткова рассказала о своем похудении после родов. Звезда инстаграммы потеряла около 32 килограммов после рождения сына – она впервые призналась, как это случилось.
Инфлюэнсер и блоггер Даша Квиткова стала мамой около полутора лет назад. За это время она не только вернулась к весу до беременности, но похудела еще больше.
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Как Квитковой удалось похудеть
Девушка рассказала, что еще до беременности расстройства пищевого поведения (это совокупность психических расстройств, связанных с нарушениями приема пищи). Но они прекратились, когда блогерша забеременела.
"У меня были расстройства пищевого поведения. Когда ты еду воспринимаешь не как еду, а как то, что может тебя удовлетворить. Как то, что может закрыть какая-то твоя боль, какую-то потребность даже. Все это свелось на нет, когда я узнала, что забеременела. Я поняла, что я теперь отвечаю не только за себя", – поделилась Даша.
В период беременности Квиткова набрала 32 килограмма. Но после рождения сына вес не пошел так быстро, как надеялась инфлюэнсер. Успех начался, когда Даша обследовалась и сдала анализы.
Я подвержена набору веса. Когда родила, я была шокирована тем, как выглядит. Я соблюдала диету. У меня было все вареное, паренное, все было без сахара. А вес не уходил. Я пошла к эндокринологу, к диетологу. Я сдала анализы на 21 тысячу гривен, мне проверили все гормоны, сделали полный чек-ап организма. И с диетологом и эндокринологом начала худеть.
Даша Квиткова / Фото с инстаграма блогера
"Это было и гормональное расстройство, и мы обнаружили, что мне нельзя несколько продуктов, нельзя мясо и рыбу из-за того, что мне становится очень тяжело. Мой желудок не справляется с перевариванием", – поделилась блогерша.
Сколько весит Квиткова сейчас
- Даша Квиткова недавно рассказывала, что достигла рекордного веса – 48 килограммов. Но инстаграм-звезда призналась, что этой цифры достигла не за счет правильного питания и спорта, а из-за стресса.
- После родов девушке удалось вернуться к весу 53 килограмма, как было до беременности. Впоследствии Даша сбросила еще 3 килограмма. Но уже стресс и проблемы со сном "помогли" сбросить еще 2. Таким образом, девушка сбросила 35 килограммов.
- Добавим, что также девушка отважилась показать себя в максимальном весе полтора года тому назад. После родов она весила 83 килограмма.