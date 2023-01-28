Даша Квиткова призналась, оплатил ли Никита Добрынин ее поездку на Мальдивы
Источник:Даша Квиткова
Украинская блоггерша Даша Квиткова после новости о разводе с Никитой Добрыниным вместе с сыном отправилась на Мальдивы. Она рассказала, кто оплатил эту поездку.
После новости о расставании с Никитой Добрыниным Даша Квиткова отправилась на отдых с сыном. Инфлюэнсерша улетела на Мальдивы.
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Кто оплатил Даше поездку на Мальдивы
В инстаграм-стороз Даша Квиткова ответила на вопросы поклонников. Девушку спросили, не Никита ли Добрынин спонсировал ее поездку на Мальдивы.
Не переживайте. На бюджет Никиты никто не посягал и не посягает. Нет,
– призналась блоггерша.
На острова Даша уехала вместе с няней. "У моей мамы работали две Оли. Они подруги и знают меня с девяти лет. Они мне как семья. Помогают мне со Львом. Считайте, что это няни, но я не могу на них так говорить. Просто моя помощь. У одной из Оль есть сын, старше Льва на три месяца. Оля всегда приходит с ним, и они друзья. Сейчас со мной полетела одна из Оль".
После этого у блогерши еще раз спросили, кто заплатил за поездку на Мальдивские няни, так что Даша еще раз подчеркнула, что за все заплатила она сама.
Даша Квиткова о поездке на Мальдивы / Фото с инстаграм-сториз
Сколько зарабатывает Даша Квиткова
- В интервью Маше Ефросининой инфлюэнсерша рассекретила, что зарабатывает в месяц 30 – 40 тысяч долларов. Но эта сумма делится на ее команду – менеджера, пиарщиков, стилистов. К тому же звезда не забывает о ежедневных донатах.
- Блогерша работает в онлайне. Она рекламирует вещи, магазины и продукты на своей странице. Также Даша вместе с Никитой в свое время основали академию онлайн-профессий. Так что когда обучение происходит, Квиткова зарабатывает.