Даша Квиткова засветилась с известным продюсером на общих фото: паре приписывают роман

Блоггерша Даша Квиткова выложила в сеть совместные фото с известным продюсером. Фаны заподозрили, что у них роман, но Даша ответила на слухи.

Блогер Даша Квиткова поделилась серией фото с известным продюсером Евгением Таллером со дня рождения общей подруги. Поклонники заподозрили, что пара закрутила роман.

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Даша Квиткова подогрела слухи о романе

Под фото с Евгением Таллером появилось множество вопросов о возможных отношениях Даши и Евгения. Фанам показалось, будто они влюблены.



Даша Квиткова и Евгений Таллер / Фото из инстаграма блоггерки

"Запасаемся попкорном. Будет горячо";

"Вы на него так смотрите, будто влюблены";

"Шило на мыло. Они с Никитой даже похожи";

"Вы прекрасная пара".

Но Даша Квиткова ответила на слухи и догадки поклонников.

Я прямо говорю, что не влюблена в Женю и мы не вместе. Тем временем подписчики: "Новый уровень маркетинга, хайпируют",

– написала девушка.



Скриншот из инстаграма

В инстаграм-сториз Даша добавила, что Евгений сейчас свободен.



Даша о Жене / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, после развода с Никитой Добрыниным к Даше Квитковой приковано безумное внимание поклонников и подписчиков. Недавно Даша Цветкова засветила кольцо на безымянном пальце. Впоследствии ей пришлось объяснить, что украшение одето на левой руке, а также это не подарок поклонника, а покупка самой себе.

Напомним, что Даша Квиткова и Никита Добрынин официально еще не разведены. Но блоггер уже понимает, каких отношений хотела бы в будущем. В частности, она хотела быть за спиной любимого мужчины.