Даша Квиткова засветилась с известным продюсером на общих фото: паре приписывают роман
Источник:Даша Квиткова
Блоггерша Даша Квиткова выложила в сеть совместные фото с известным продюсером. Фаны заподозрили, что у них роман, но Даша ответила на слухи.
Блогер Даша Квиткова поделилась серией фото с известным продюсером Евгением Таллером со дня рождения общей подруги. Поклонники заподозрили, что пара закрутила роман.
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Даша Квиткова подогрела слухи о романе
Под фото с Евгением Таллером появилось множество вопросов о возможных отношениях Даши и Евгения. Фанам показалось, будто они влюблены.
Даша Квиткова и Евгений Таллер / Фото из инстаграма блоггерки
- "Запасаемся попкорном. Будет горячо";
- "Вы на него так смотрите, будто влюблены";
- "Шило на мыло. Они с Никитой даже похожи";
- "Вы прекрасная пара".
Но Даша Квиткова ответила на слухи и догадки поклонников.
Я прямо говорю, что не влюблена в Женю и мы не вместе. Тем временем подписчики: "Новый уровень маркетинга, хайпируют",
– написала девушка.
В инстаграм-сториз Даша добавила, что Евгений сейчас свободен.
Даша о Жене / Фото с инстаграм-сториз
Заметим, после развода с Никитой Добрыниным к Даше Квитковой приковано безумное внимание поклонников и подписчиков. Недавно Даша Цветкова засветила кольцо на безымянном пальце. Впоследствии ей пришлось объяснить, что украшение одето на левой руке, а также это не подарок поклонника, а покупка самой себе.
Напомним, что Даша Квиткова и Никита Добрынин официально еще не разведены. Но блоггер уже понимает, каких отношений хотела бы в будущем. В частности, она хотела быть за спиной любимого мужчины.