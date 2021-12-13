Даша Квиткова показала, что подарила мужу на день рождения

Украинский блогер и модель Даша Квиткова вручила Никите Добрынину подарок по случаю дня рождения еще до того, как мужу исполнилось 34 года. Девушка подарила любимому наручные часы.

Накануне Нового года, 30 декабря, украинский ведущий и блогер Никита Добрынин будет праздновать день рождения. Ему исполнится 34 года.

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Примерно за месяц до дня рождения Даша Квиткова уже вручила мужу подарок – наручные часы. Именно его Никита Добрынин и мечтал получить. На интервью он продемонстрировал презент от жены.

Никита Добрынин показал часы от любимой / Скриншот из видео

Также Даша Квиткова рассказала, как возвращается в форму после родов. Она поделилась, что ограничивает себя в питании.

"Я тренируюсь не с мужем. Тренируюсь сама, дома. Я не пью, не ем сладкого, точнее меньше ем", – заметила звездная мамочка.