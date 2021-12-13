Напередодні Нового року, 30 грудня, український ведучий та блогер Нікіта Добринін святкуватиме день народження. Йому виповниться 34 роки.

Цікаво Збирала речі і йшла, – Даша Квіткова про сварку з Нікітою Добриніним на початку стосунків

Приблизно за місяць до дня народження Даша Квіткова вже вручила чоловіку подарунок – наручний годинник. Саме його Нікіта Добринін і мріяв отримати. На інтерв'ю він продемонстрував презент від дружини.



Нікіта Добринін показав годинник від коханої / Скриншот з відео

Також Даша Квіткова розповіла, як повертається у форму після пологів. Вона поділилась, що обмежує себе в харчуванні.

"Я тренуюся не з чоловіком. Тренуюся сама, вдома. Я не п’ю, не їм солодкого, точніше менше їм", – зауважила зіркова матуся.

Додамо, Нікіта Добринін також тішив кохану коштовними подарунками. На день народження блогерки чоловік подарував їй золотий браслет від Cartier з колекції Juste un Clou за 200 тисяч гривень.