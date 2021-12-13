Накануне Нового года, 30 декабря, украинский ведущий и блогер Никита Добрынин будет праздновать день рождения. Ему исполнится 34 года.
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Примерно за месяц до дня рождения Даша Квиткова уже вручила мужу подарок – наручные часы. Именно его Никита Добрынин и мечтал получить. На интервью он продемонстрировал презент от жены.
Никита Добрынин показал часы от любимой / Скриншот из видео
Также Даша Квиткова рассказала, как возвращается в форму после родов. Она поделилась, что ограничивает себя в питании.
"Я тренируюсь не с мужем. Тренируюсь сама, дома. Я не пью, не ем сладкого, точнее меньше ем", – заметила звездная мамочка.