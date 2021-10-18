Даша Квиткова показала атмосферный домашний образ: фото с сыном

Украинская блогер и звездная мамочка Даша Квиткова показала новое фото, которое сделала в загородном доме. Она позировала в ярком синем костюме, а на руках держала маленького сына.

Сейчас почти все время Даша проводит с малышом. Лев постоянно находится под защитой мамочки, поэтому и на большинстве фото она также позирует с ним.

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Домашний образ Даши Квитковой

Даша позировала в гостиной собственного загородного дома, в который летом переехала вместе с любимым Никитой Добрыниным. Девушка сидела на полу на фоне огромного телевизора и камина.

Квиткова надела теплый вязаный костюм трендового синего цвета, состоящий из oversize кофты и широких брюк. Она не выбирала никакой обуви и носков, что добавляло образу атмосферности. Волосы звездная мамочка уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в натуральных оттенках.

Маленький Лев лежал на мамочке и мило улыбался, глядя в камеру.



Даша Квиткова с сыном / Фото из инстаграма блогера