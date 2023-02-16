Даша Квиткова призналась, разрешает ли Никите Добрынину видеться с сыном
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В конце января публика узнала, что Даша Квиткова и Никита Добрынин больше не вместе. Они разъехались, но сына воспитывают вдвоем. Блогерша рассказала, когда и как часто мужчина может видеть Льва.
После разрыва с Никитой Добрыниным Даша Квиткова осталась жить в доме под Киевом, который они построили вместе. Сын Лев, которому 1,7 месяца, конечно, с ней. Однако девушка уверяет, что с отцом он так же близок. Ведущий якобы когда-либо может приехать к нему.
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Даша Квиткова рассказала, когда Добрынин видится с сыном
Мы в нормальных, человеческих, родительских, спокойных отношениях. Мы оба переживаем за нашего сына, за ситуацию в стране. Мы звоним друг другу, общаемся по поводу нашего сына. Никита может приехать домой, когда хочет увидеть ребенка, когда я есть. Мы нормально разговариваем, но не ходим никуда вместе,
– подчеркнула Даша Квиткова.
Даша Квиткова об отношениях с Добрыниным / Скриншот с видео
Она успокоила поклонников, что бросаться в новые отношения не планирует и любимого вместо Добрынина не ищет. Ей якобы комфортно самой, блогерша наслаждается этим периодом жизни.
"Мое сердце никого и ничего не ищет. Мое сердце абсолютно ничего не загадывает. Сейчас я наслаждаюсь, уделяю время себе, сыну, занимаюсь своей работой и бизнесом. Поэтому я живу", – заявила Квиткова в сторис.
- Напомним, ранее Дашу Квиткову засыпали смс-ками: "Пожалуйста, сохраните семью. Просите у Бога силы и мудрости сохранить любовь", "Я почему верю, что вы будете вместе". Тогда она резко ответила, что "пока нет шансов, каждый живет свою жизнь". Она лишь намекнула, что в отношениях с Добрыниным не все было хорошо, и ее работа здесь ни при чем.
- Позже блогерше пришлось опровергать упреки, что якобы она ушла от Добрынина, что решение разойтись приняла сама. По ее словам, они выбрали "строить здоровые отношения родителей, которым отдельно гораздо легче, чем вместе, и не больно".