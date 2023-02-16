Даша Квиткова призналась, разрешает ли Никите Добрынину видеться с сыном

В конце января публика узнала, что Даша Квиткова и Никита Добрынин больше не вместе. Они разъехались, но сына воспитывают вдвоем. Блогерша рассказала, когда и как часто мужчина может видеть Льва.

После разрыва с Никитой Добрыниным Даша Квиткова осталась жить в доме под Киевом, который они построили вместе. Сын Лев, которому 1,7 месяца, конечно, с ней. Однако девушка уверяет, что с отцом он так же близок. Ведущий якобы когда-либо может приехать к нему.

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Даша Квиткова рассказала, когда Добрынин видится с сыном

Мы в нормальных, человеческих, родительских, спокойных отношениях. Мы оба переживаем за нашего сына, за ситуацию в стране. Мы звоним друг другу, общаемся по поводу нашего сына. Никита может приехать домой, когда хочет увидеть ребенка, когда я есть. Мы нормально разговариваем, но не ходим никуда вместе,

– подчеркнула Даша Квиткова.

Даша Квиткова об отношениях с Добрыниным / Скриншот с видео

Она успокоила поклонников, что бросаться в новые отношения не планирует и любимого вместо Добрынина не ищет. Ей якобы комфортно самой, блогерша наслаждается этим периодом жизни.

"Мое сердце никого и ничего не ищет. Мое сердце абсолютно ничего не загадывает. Сейчас я наслаждаюсь, уделяю время себе, сыну, занимаюсь своей работой и бизнесом. Поэтому я живу", – заявила Квиткова в сторис.