Не приписывайте мне романов, – Квиткова обратилась к фанатам после слухов о новых отношениях
Источник:Даша Квиткова
Даша Квиткова не успела официально расстаться с Никитой Добрыниным, как в сети начали ходить слухи о ее возможных романах. Поэтому блогерша обратилась к поклонникам.
Блогерша Даша Квиткова ответила на вопросы поклонников в инстаграм-сториз. Кто-то из пользователей поинтересовался, почему у девушки много друзей противоположного пола.
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Даша Квиткова об отношениях после развода
"У вас много ребят, вы заполняете пустоту таким образом?" – спросили у Квитковой. Блогерша отреагировала – она заверила, что не находится в отношениях.
Даша попросила у фанатов прекратить приписывать ей романы, пока она не даст подтверждения.
Друзья, умоляю. С мужчинами, с которыми меня можно увидеть, и с которыми я общаюсь, меня ничего не объединяет, кроме общения и дружбы. И ими я точно не заполняю ничего. Давайте сделаем так: пока вы лично от меня не увидите какого-нибудь подтверждения чего-либо – не приписывайте мне романы. Я буду благодарна за понимание,
– написала Квиткова.
Какие сплетни ходили вокруг личной жизни Квитковой
- Напомним, еще в мае Даша Квиткова показывалась на совместных фото с продюсером Евгением Таллером, а недавно проводила с ним и своим сыном время.
- Блогер Богдан Беспалов подогрел слухи об их отношениях. Он заявил, что Даша Квиткова встречается с Евгением Таллером, а интересоваться продюсером вроде бы начала еще в браке с Никитой Добрыниным.
- Все эти догадки Даша Квиткова назвала "х*рней, высосанной из воздуха". Она подчеркивала, что никогда не изменяла супругам.