Даша Квиткова ответила, позволит ли сыну общаться с девушкой Никиты Добрынина

На днях Даша Квиткова официально рассталась с Никитой Добрыниным. Однако пара продолжает вместе воспитывать мальчика Льва – он живет с мамой, но время от времени ездит к папе на несколько дней. Теперь Квиткова призналась, позволит ли сыну общаться с будущей девушкой Добрынина и ответила на слухи о своем романе.

Блоггерша понимает, что со временем ее бывший муж может найти новую девушку. Она призналась, позволит ли сыну проводить время с Добрыниным и его будущей избранницей.

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Квиткова ответила на вопрос о Льве

Даша Квиткова уже отмечала, что после развода поддерживает с Никитой только родительские отношения. Подписчики блоггерши поинтересовались, готова ли она к тому, что со временем у ее Никиты Добрынина появится новая возлюбленная, которая также будет общаться со Львом. Цветкова ответила на это у Инстаграм-сторис.

Она подчеркнула, что с уважением отнесется к переменам в личной жизни Добрынина и обрадуется, если его новая девушка сможет найти общий язык с их сыном.

Я учусь доверять. Буду рада, если Никита будет счастлив, и у него будет другая женщина. Главное, чтобы она хорошо относилась к нашему сыну, и я бы хотела быть с ней знакома, чтобы просто понимать, какой это человек и с кем остается сын.

– ответила Квиткова.

Блогерша добавила, что 2-летнему Льву никто не заменит маму и папу, но она будет рада, если к мальчику будут относиться с любовью.



Квиткова ответила на вопросы подписчиков / Фото с ее инстаграм-сторис

Даша Квиткова ответила на слухи о романе

Квиткова впервые рассказала, какие отношения ее связывают с блоггером Игорем Лаченковым. Ведь в последнее время пара выставляет много фото вместе.

"Друзья, я ни с кем не встречаюсь! С Игорем мы прикалываемся и работаем над приближением нашей победы", – отметила Даша.



Квиткова ответила о своих отношениях / Фото с ее инстаграм-сторис

Напомним, что в мае 2020 года Даша Квиткова и Никита Добрынин. зарегистрировали брак в киевском ЗАГСе. Празднование свадьбы прошло уже 12 августа, церемония получилась громкой.

В июле Даша и Никита стали родителями. У них родился первенец, сын Лев. В начале сентября 2022 года Цветочная и Добрынин обвенчались. А уже через несколько месяцев объявили, что разводятся.