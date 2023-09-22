Плавает в лагунах и гуляет по Рейкьявику: Даша Квиткова отдыхает в живописной Исландии

Блогер Даша Квиткова отдыхает в атмосферной Исландии. Звезда активно делится кадрами из живописных мест страны.

Инфлюэнсер Даша Квиткова вместе с друзьями отправилась в Исландию. Тем временем ее подписчики наслаждаются новым контентом.

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Даша Квиткова в Исландии

В первый день отдыха Даша Квиткова прогулялась по улицам Рейкьявика. Она одела голубые широкие джинсы и серый свитер. Сверху звезда накинула молочное пальто. Клетчатый шарф и серая шапка дополняли ее образ.

Даша Квиткова в Исландии / Фото из инстаграма Даши Квитковой

Также у блогерши была возможность погрузиться в термальную лагуну. Температура в ней около +30 градусов, тогда как температура воздуха не больше +10. Фаны шутят, что ожидали от звезды больше фото в теплых одеждах, и она позирует в купальнике.



Даша Квиткова / Фото из инстаграма Даши Квитковой

На странице Даши много других кадров:

Поклонники блоггерши в восторге от живописных кадров Исландии:

"Хочется смотреть снова и снова";

"Как невероятно красиво";

"Класс";

"Так красиво";

"Как это красиво – быть счастливым";

"Какие живые фотографии".

Даша продает дом в Украине

Между тем, на продаже находится дом Даши Квитковой и Никиты Добрынина, который они купили в браке. В сети появилось объявление – с фото пользователи сети поняли, что это дом звездной пары.

Особняк продается в селе Гатное, имеет три этажа. Дом имеет формат дуплекса и расположен в коттеджном городке. Территория составляет 350 квадратных метров – это дом, детская площадка, гараж и навес на 2 автомобиля. Цена особняка – 320 тысяч долларов.