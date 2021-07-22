Даша Квиткова объяснила, почему крестила сына дома и не позвала родителей

Через неделю после родов Даша Квиткова и Никита Добрынин окрестили сына Льва. Таинство состоялось в гостиной их загородного дома. Они не поехали в церковь ради комфорта первенца. Почему же супруги не позвали родителей, узнавайте дальше.

Если на выписку из роддома Даша Квиткова и Никита Добрынин пригласили журналистов с камерами, то крещение провели без лишнего шума. Формат церемонии, который выбрала пара, очень удивил 1,7-миллионную аудиторию блогера. Поэтому подписчики засыпали ее вопросами.

Важно Даша Квиткова и Никита Добрынин окрестили сына: трогательные кадры

Новоиспеченная мама поспешила объяснить, что церковь одобряет их решение окрестить малыша так рано. Более того, священник согласился провести таинство в загородном доме, чтобы не тревожить мальчика.

Мы пригласили священника домой и окрестили Льва дома. Так было комфортно всем, особенно нашему сыну,

– рассказала Даша Квиткова.



Добрынин и Квиткова с крестными родителями сына / Фото из инстаграма блогера

Кроме того, публику интересовало, почему на церемонию крещения не позвали бабушек и дедушек. По словам победительницы "Холостяка", они умышленно собрали родителей накануне важного события.

В день крещения были только крестные и мы. Сделали все тихо, спокойно, комфортно для Льва. Он все время спал и наслаждался жизнью. Его никто не дергал, не таскал, он не нервничал,

– объяснила блогер.

К слову, Даша Квиткова и Никита Добрынин против того, чтобы родители помогали им с воспитанием сына. Семья девушки живет в 30 минутах от нового дома супругов. Поэтому ее родные приезжают, чтобы увидеть Льва, однако не остаются на ночь и не выполняют обязанности молодых родителей.



Мама и сестра Даши Квитковой / Фото из инстаграма блогера