Даша Квиткова и Никита Добрынин устроили вечеринку перед рождением сына: яркие фото

Избранница героя 9 сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова находится на 8 месяце беременности. Уже в начале июля у них с Никитой Добрыниным родится сын. Накануне родов друзья устроили для пары вечеринку-сюрприз. Как прошло торжество, смотрите далее.

Звездная семья призналась, что не планировала устраивать традиционный праздник baby shower – вечеринку, на которой будущие родители принимают подарки от близких. Ее организовывают незадолго до дня рождения малыша. Даша Квиткова рассчитывала, что приедет к родителям на шашлыки, однако друзья супругов решили по-другому.

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Я, честно говоря, вообще не хотела никакого baby shower. Думала, мы просто соберемся у родителей во дворе за поеданием шашлыка. Сюрприз удался на все 200 процентов,

– поделилась блогерша.

Когда пара прибыла в загородный дом родителей Даши Квитковой, их ждал масштабный сюрприз. Друзья устроили красивую фотозону в пастельных тонах, накрыли роскошный стол и подготовили цветы для будущей мамы – большой букет белых и розовых пионов.

Даша Квиткова и Никита Добрынин, репутация которого пошатнулась после съемок в российском "Холостяке", не стали раскрывать, какие подарки получили от близких. Зато блогеры рассказали, что на baby shower распределяли обязанности и делали ставки, какого числа родится их малыш. Так, девушка убеждена, что сын появится на свет 13 июля, а муж уверен, что впервые станет отцом в день рождения жены – 9 июля.

Фото с вечеринки Даши Квитковой и Никиты Добрынина



Даша Квиткова и Никита Добрынин с друзьями / Фото с инстаграма блогерши



Даша Квиткова и Никита Добрынин на baby shower / Фото с инстаграма блогера



Даша Квиткова и Никита Добрынин на baby shower / Фото с инстаграма блогера

Даша Квиткова и Никита Добрынин на baby shower / Фото с инстаграма блогера