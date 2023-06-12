Ждем документы, – Даша Квиткова и Никита Добрынин официально развелись

Украинские блоггеры Даша Квиткова и Никита Добрынин сообщили, что развелись официально. Теперь между ними только родительские отношения.

Первая пара из украинского "Холостяка", которой удалось жениться, сообщила о разводе еще несколько месяцев назад. Теперь Даша Квиткова и Никита Добрынин развелись официально.

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Даша Квиткова и Никита Добрынин развелись

Блогерша Даша Квиткова сообщила о разводе в инстаграм-сториз. Она ответила поклонникам, что сейчас между ней и Никитой родительские отношения.

Мы официально развелись. Ждем документов. Отношения нейтральные и родительские,

– сообщила инфлюэнсерша.

Также Даша резко отреагировала на кучу вопросов о ее нынешней личной жизни. Она заверила поклонников, что не хотела бы делать публичными свои новые отношения, будь они у нее. "Я счастлива, вот это главное. Сама или нет, это уже неважно".



Квиткова о разводе / Фото с инстаграм-сториз

Что известно о браке Квитковой и Добрынина