Подколол Дорофееву: блогер Петр Заставный пошутил о разрыве Квитковой и Добрынина

На днях Даша Квиткова заявила, что разошлась с Никитой Добрыниным. Они очень лаконично прокомментировали разрыв и пообещали, что скандалов не будет. Их друг-блогер Петр Заставный пошутил на эту тему, вспомнив историю Дорофеевой с Кацуриным.

Даша Квиткова и Никита Добрынин дружили семьями с Петром Заставным и Алиной Френдий. Так что инстаграм-аудитория ждала реакцию ресторатора на разрыв звездной пары. Он вышел в сторис и объявил, что никаких комментариев и деталей от него не будет. Однако без юмора не обошлось.

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Петр Заставный о разрыве Квитковой и Добрынина

Привет все те, кто заходит посмотреть и узнать какую-нибудь новую информацию, будут ли друзья комментировать историю Даши и Никиты. Нет, этого не будет. Скажу только то, что мы не менялись парами,

– с улыбкой заявил Петр Заставный.

Так он подколол Надю Дорофеева и Владимира Дантеса, которые порвали в марте после 6 лет брака и "обменялись" парами с друзьями Кацуриными – сначала певица закрутила роман с Мишей, а затем артист переключился на Дашу.

"Надо было добавить в конце "к сожалению", – отреагировали фоловеры Заставного.

Петр Заставный о разрыве Квитковой и Добрынина / Фото с инстаграм-сторис

Напомним, о расставании с Никитой Добрыниным Даша Квиткова объявила на интервью у Маши Ефросининой. В то время они как раз разъехались и не имели никаких отношений, кроме родительских. Ведущий оставил жене дом, но проводит время с 1,5-летним сыном Львом, как и положено папе. По словам блогерши, они с Никитой "задушили морально друг друга", поэтому не исключено, что разведутся официально. Пока пара работает с психологом.

"Быть сейчас отдельно – это наше общее решение. И это жизнь, ничего критического не произошло. Верю, что этот этап мы сможем пройти достойно", – лаконично прокомментировал Добрынин после заявлений Квитковой.