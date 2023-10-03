Даша Квиткова заинтриговала заявлением о новых отношениях после развода с Добрыниным
3 октября 2023, 16:13Читати новину українською
Источник:УНИАН
Блогерше Даше Квитковой не раз приписывали новые отношения, но она каждый раз их опровергала. На этот раз инфлюэнсер загадочно ответила на слухи.
Даша Квиткова рассказала, что после развода она снова счастлива. У блогерши спросили, занял ли ее сердце новый мужчина.
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Даша Квиткова о новых отношениях
Инфлюэнсер была довольно лаконична, когда отвечала на этот вопрос.
Да, я могу сказать, что сейчас я счастлива и очень ценю то, что есть. Пока больше ничего не хочется говорить,
– сказала Даша Квиткова.
Даша Квиткова / Фото из инстаграма Даши Квитковой
Личная жизнь блогерши и кто может быть ее бойфрендом
- Брак Даши Квитковой и Никиты Добрынина распался в начале этого года. Уже в августе весь процесс развода завершился.
- За это время блогерше несколько раз приписывали новые отношения. К примеру, с продюсером Евгением Таллером. Даша резко опровергала все заявления и просила об уважении к ее личной жизни.
- В конце августа в сети снова начали обсуждать романы Квитковой. Теперь фаны подозревают, что ее новый бойфренд – герой "Холостяка" Михаил Заливако. Их часто видят на одних и тех же локациях. К тому же Заливако приезжал к блогерше, когда она попала в ДТП.