Даша Квиткова заинтриговала заявлением о новых отношениях после развода с Добрыниным

Блогерше Даше Квитковой не раз приписывали новые отношения, но она каждый раз их опровергала. На этот раз инфлюэнсер загадочно ответила на слухи.

Даша Квиткова рассказала, что после развода она снова счастлива. У блогерши спросили, занял ли ее сердце новый мужчина.

К слову Звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой вышла замуж в Венеции

Даша Квиткова о новых отношениях

Инфлюэнсер была довольно лаконична, когда отвечала на этот вопрос.

Да, я могу сказать, что сейчас я счастлива и очень ценю то, что есть. Пока больше ничего не хочется говорить,

– сказала Даша Квиткова.



Даша Квиткова / Фото из инстаграма Даши Квитковой

Личная жизнь блогерши и кто может быть ее бойфрендом