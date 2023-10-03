Звезда "Хода королевы" Аня Тейлор-Джой и музыкант Малькольм Макрей находились в отношениях около двух лет. В эти выходные звездная пара вышла замуж.

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Аня Тейлор-Джой вышла замуж

Роскошная свадебная церемония прошла в Венеции. В этот день туда прибыло немало звездных гостей, среди которых модель Кара Делевинь и Джулия Гарнер. Всего на праздник пришли около 150 человек.

Утром жениха увидели на балконе, когда она готовилась к церемонии. Она пила кофе в белом халатике и без макияжа.

Впоследствии ее сфотографировали в необычном свадебном платье – это была одежда бежевого цвета на бретелях с вышивкой и украшениями в виде птиц на груди. Образ невесты завершала белая фата.

В настоящее время супруги не делятся фотографиями, но фото от папарацци можно посмотреть по ссылке.



Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей / Фото из инстаграма музыканта

Личная жизнь Ани Тейлор-Джой

27-летняя актриса познакомилась с годом старшим музыкантом в 2021 году. Впервые их увидели вместе в Нью-Йорке.

Паре удалось сохранить роман, несмотря на отношения на расстоянии. Ведь Аня в большинстве своем живет и проводит время в Лондоне, тогда как Малкольм живет в США и выступает в рок-группе More.