Свадебно-романтические намеки: Даша Кацурина призналась, хочет ли выйти замуж за Дантеса

На днях девушка Владимира Дантеса Даша Кацурина призналась, что намекает ему на свадьбу. В контексте этого она пошутила о своем бывшем муже и его новой жене Наде Дорофеевой.

Известно, что ни Владимира, ни Дашу бывшие не пригласили свою тайную свадьбу. По словам Дантеса, было бы странно, если бы пригласили.

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Даша Кацурина хочет выйти замуж за Дантеса

Девушка показала скриншот переписки с Дантесом, где парень прислал любимой красивое видео с острова Комо в Италии. В свою очередь Даша, отметила, что видела ролик, но не хотела присылать его Вове, потому что часто намекает любимому на свадьбу.



Даша Кацурина намекает Дантесу на свадьбу / Фото из телеграмм-канала Даши

Девушка спросила у подписчиц, кто такой же, как она. В комментариях под публикацией девушки рассказали, как именно намекают на свадьбу. Одна из подписчиц отметила, что "ненавязчиво" рассказывает любимому о подругах, которые выходят замуж. На что Даша ей ответила: "Мне не нужно рассказывать, это по всем новостям было". Так она, вероятно, вспомнила о свадьбе Кацурин и Дорофеевой.



Даша Кацурина вспомнила о Дорофееве/ Скриншот из телеграмм-канала

Напомним, что Владимир Дантес и Даша Кацурин сошлись около года назад. После того как парень официально расстался с Надеждой Дорофеевой. Недавно она вышла замуж за его друга, ресторатором Михаила Кацурина, а Владимир сошёлся с бывшей женой Миши – Дашей.