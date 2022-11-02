Даша Кацурина потеряла сумасшедшую сумму из-за российских дронов: как пострадал ее бизнес

Бизнесвумен Даша Кацурина потеряла около миллиона гривен из-за обстрелов России. Дрон упал на здание "Новой почты", где в то время были наряды ее бренда.

Ночью 1 ноября дроны-камикадзе атаковали Полтавскую область. Из-за терроризма России пострадал бренд одежды Даши Кацуриной.

Читайте также Андрей Хливнюк обратился к россиянам, выросшим на его песнях

Даша Кацурина потеряла миллион из-за попадания дрона

Бывшая жена Михаила Кацурина рассказала, что из-за атаки дронами сгорело отделение "Новой почты" в Полтаве. В то время там были наряды ее бренда KATSURINA, пострадавшего на миллион гривен.

Сегодня из-за атаки дроном РФ полностью сгорело отделение "Новой почты" в городе Полтаве. Слава богу, жертв нет. Только минус один миллион гривен у KATSURINA – там ждали наши пуховики. Они приехали с производства,

– написала Даша.

Даша Кацурина добавила, что из хороших новостей то, что дрон атаковал энергетический объект, но его сбили. Именно так камикадзе упал на "Новую почту".



Пострадал бизнес Кацуриной / Фото с инстаграм-сториз

​Пострадал бизнес Кацуриной / Фото с инстаграм-сториз

Как дроны наносят вред собственности звезд

17 октября дроны-камикадзе попали в жилой дом, квартиру в котором когда-то снимала певица Джамала. А еще неделю назад от ударной волны от ракет повредилось кафе ее мужа.

Также значительные повреждения от дронов получила квартира ведущего Егора Гордеева, который на момент взрыва находился в укрытии неподалеку. По его словам, из-за взрыва в новостройке образовалась трещина, а в его квартире и у соседей выбило стекла фактически из всех окон.