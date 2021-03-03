Український секс-символ Даша Астаф'єва вкотре позувала у відвертій фотосесії. Зірка похизувалася розкішною фігурою в чорній мінісукні.

Даша Астаф'єва є однією з найвідвертіших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона не соромиться поставати перед камерою оголеною та вже неодноразово хизувалася принадами свого тіла. Днями знаменитість вкотре потішила майже 450-тисячну аудиторію підписників новими еротичними кадрами.

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Сексуальна народна улюблениця позувала біля вікна. Даша постала перед камерою у чорній мінісукні зі звабливим декольте та опущеними рукавами. Таке вбрання гарно підкреслило пишний бюст та довгі ноги знаменитості.

Серед аксесуарів образ Астаф'євої доповнювало красиве намисто та вишукані довгі сережки. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску ззаду, а на обличчі зробила насичений макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах.

Look Даші вийшов дуже спокусливим, вона вкотре вразила пристрастю та сексуальністю.



Сексуальна Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої



Сексуальна Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої