Сделала вывод – Даша Астафьева пристыдила Каменских и Потапа за неискренность

Волонтер и модель Даша Астафьева прокомментировала недавнее интервью Насте Каменских. Она намекнула, что паре было бы уместно извиниться перед фанами.

Модель и певица Даша Астафьева поделилась, что со многими людьми потеряла контакт из-за полномасштабного вторжения. В частности, из-за их неискренности. В разговоре она вспомнила об интервью Насте Каменской.

Смотрите также Даша Астафьева высмеяла проблемы Винника, который не стригся за время войны: "Это просто мем"

Даша Астафьева о Каменских и Потапе

"Все говорят: "А ты видела интервью?". Ты смотришь, и на 5 минуте я просто ставлю на паузу и захожу в комментарии. И с первого комментария люди пишут: "Что это за актерские курсы?"" - поделилась Даша Астафьева.

Звезда заметила, что выводы для себя сделала – сейчас людям лучше не прикрываться, а признавать свои ошибки. Так сделала она, когда призналась о выступлениях в России после 2014 года, хотя получила ответный хейт.

Я досмотрела интервью и заключила, что, пожалуй, каждому из нас есть место, чтобы наделать ошибок, и там же есть место, чтобы их признать, признаться. Ни защищаться, ни прикрываться чем-либо,

– высказалась Астафьева.

"Мы уже просто на таком пределе принятия всего мерзкого в себе, потому что мы все из этого созданы. И все должны от этого очиститься. Сказать людям, что, да, я го*но, что совершал какие-то плохие поступки, но я здесь и не хочу прикрываться чем-нибудь".

Подкаст с Дашей Астафьевой: смотрите видео онлайн

Даша Астафьева также раскритиковала песню Потапа о волонтерах. "Я уже говорила об этом, если бы Алексей разгрузил хотя бы одну машину гуманитарки, то он вряд ли написал бы песню "Волонтер". И вместо того, чтобы просто сказать, что это ошибка, я удалю это, радиостанции крутили это. Но скажите: блин, мы тупанули".