Его бросили на ночь в клетку, – Астафьева раскрыла подробности смерти своей собаки в ветклинике

В конце сентября украинская модель и певица Даша Астафьева сообщила о смерти своей собачки Чичико. Звезда обвинила в его смерти ветеринарную клинику. Теперь Дарья раскрыла подробности ужасного инцидента.

В инстаграмме Астафьева опубликовала видео, в котором поведала всю историю. Модель обвиняет в смерти Чичи ветеринарную клинику и халатность врачей.

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Рассказ Даши раздается за кадром. Девушка признается, что не смогла говорить на видео, потому что боялась сорваться. Она также извинилась перед военными за то, что во время войны делится этой историей.

Астафьева раскрыла подробности смерти Чичи

В субботу, 23 сентября, она выгуливала собачек. В этот день Чичи что-то подобрал и съел. Дома ему стало плохо, но он еще держался. Даша решила повезти собачку в знакомую ветклинику, где ему назначили капельницы и оставили на ночь.

Когда мы привезли Чичи, нам очень не понравилось, что врач была почему-то неприветлива, ей было плевать на наши комментарии, она не позволила остаться с собакой. Но счет нам вручили сразу и мы его оплатили,

– рассказала Астафьева.



Пес Даши Астафьева / Фото с ее инстаграммы

Вечером Даше сбросили видеоотчет. На ролике Чичи гулял и ужинал. Однако у него были плохие анализы поджелудочной. Утром владелица клиники позвонила и сказала, что в Чичи ухудшилось состояние, его не спасти и он в коме. Впоследствии собачка умерла.

Мы понеслись в клинику… Собака лежала в клетке, покрытая пеленкой. Его шерсть не была скомкана, он не был мокрый или на операционном столе – он просто умер в клетке. Казалось, его бросили на ночь и нашли уже таким утром,

– предположила Астафьева.

Она вспомнила, что Екатерина Долецкая сказала, что "Чичи был смертельно болен". Но, по словам Даши, она ухаживала за собачкой и вовремя делала чекапы в ветклинике.

Звезда попросила запись с камер наблюдения, чтобы увидеть, что происходило с животным в клинике, но она их так и не получила. А два дня спустя ветклиника Долецких и ее владельцы заблокировали Астафьеву в соцсети и закрыли комментарии. А в самой клинике не оказалось никого, кроме новой девочки.

Даша добавила, что в полицию обращаться нет смысла, ведь у каждой ветклиники есть свой протокол оказания неотложной помощи. Звезда призвала не посещать клинику Долецких.