Волонтер и певица Даша Астафьева в инстаграм-сториз рассказала печальную новость – она потеряла свою собаку по имени Чича. Как сообщила звезда, она обращалась в ветеринарную клинику, которая и погубила четырехлапого любимца.

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Даша Астафьева потеряла любимца

По словам артистки, причиной смерти ее собаки стала жестокость ветеринаров. Звезда сообщила, что соберет все доказательства и позже расскажет детали.

Сегодня нашего Чичу убили в ветклинике. Пока я не могу об этом говорить. Но впоследствии я это докажу и хочу рассказать всем. Люди которые это сделали – изверги. Случилась ужасная ситуация халатного и жестокого отношения к члену нашей семьи. Если вы являетесь пациентами этого учреждения, срочно прекратите пользоваться их услугами. Это убийцы. Вся команда,

– написала Даша Астафьева.



Даша Астафьева о потере любимца / Фото с инстаграм-сториз

Певица показала милое фото ее любимца, которого она называла своим сыном – Чичи.



Даша Астафьева о потере любимца / Фото с инстаграм-сториз

"Он был ребенком", – Даша о своем любимце

Даша Астафьева также опубликовала видео, в котором обратилась к подписчикам. Она со слезами на глазах поблагодарила за поддержку, но подчеркнула, как важно подбирать хорошего специалиста.

Я благодарю всех за ваши слова. Конечно, никто из вас не может помочь. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что нужно очень тщательно подбирать специалиста, лечащего вашу собаку. Не нужно доверять людям, друзьям. Я в ужасном состоянии, ничего не могу делать все эти 2 дня,

– призналась певица.

Даша Астафьева о потере: видео

Также звезда эмоционально обратилась к тем, кто обесценивает эту потерю. Для нее Чичико был не просто собакой, а ребенком.

"Все, кто говорит, что это просто собака, идите на х*й. Сами вы собаки **ание. Он был ребенком. Которому мы доверили друзьям. Каким, конечно, было по**й на чужого ребенка. Такова жизнь", – написала Астафьева.



Даша Астафьева о потере любимца / Фото с инстаграм-сториз