Под одеялом: Даша Астафьева во время отдыха впервые засветила любимого

Певица Даша Астафьева держит личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Сейчас артистка вместе с любимым находится на отдыхе в Карпатах, но не рассекречивает, кто именно стал ее избранником.

Новый бойфренд появился в жизни модели несколько месяцев назад. Однако она стесняется рассказывать о нем, потому что сейчас очень много всего важного, ужасного, катастрофического.

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Даша Астафьева засветила бойфренда

Сейчас артистка находится на отдыхе в Карпатах. Туда поехала вместе с любимым. В инстаграм-сторис девушка решила пообщаться с подписчиками. Дашу спросили, с кем она уехала в этот короткий отпуск.

В ответ Астафьева опубликовала провокационное фото с кровати, где показала свою ногу и ногу избранника. Дополнила снимок шутливой подписью: "Надо посмотреть. Потому что под одеялом и под одеялом".



Даша Астафьева показала любимого / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Предыдущие отношения Астафьевой были очень болезненными