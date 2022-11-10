Под одеялом: Даша Астафьева во время отдыха впервые засветила любимого
Источник:инстаграмм Даши Астафьевой
Певица Даша Астафьева держит личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Сейчас артистка вместе с любимым находится на отдыхе в Карпатах, но не рассекречивает, кто именно стал ее избранником.
Новый бойфренд появился в жизни модели несколько месяцев назад. Однако она стесняется рассказывать о нем, потому что сейчас очень много всего важного, ужасного, катастрофического.
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Даша Астафьева засветила бойфренда
Сейчас артистка находится на отдыхе в Карпатах. Туда поехала вместе с любимым. В инстаграм-сторис девушка решила пообщаться с подписчиками. Дашу спросили, с кем она уехала в этот короткий отпуск.
В ответ Астафьева опубликовала провокационное фото с кровати, где показала свою ногу и ногу избранника. Дополнила снимок шутливой подписью: "Надо посмотреть. Потому что под одеялом и под одеялом".
Даша Астафьева показала любимого / Скриншот инстаграм-сторис певицы
Предыдущие отношения Астафьевой были очень болезненными
- Даша Астафьева разошлась с бойфрендом, за которого собиралась замуж, в октябре прошлого года. Сначала она отказывалась комментировать разрыв, а потом призналась, что их чувства разрушили проблемы Артема с законом.
- Жениха певицы посадили под домашний арест в августе 2017 года. Артем не мог устроиться на работу и уезжать за границу, потому они жили на деньги Астафьевой. Через три года мужчине вернули паспорт, однако суды до сих пор продолжаются.
- Звезда призналась, что после разрыва довольно быстро перешла к другому мужчине. Он привлек ее внимание необычными и нестандартными приглашениями и свиданиями.