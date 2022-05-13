Даша Астафьева показала, какой сюрприз получила от защитников: эффектное фото

Украинская певица и модель Даша Астафьева получила подарок украинских военных. Она показала снаряд с автографом.

Исполнительница и модель Даша Астафьева поделилась эффектным фото на личной странице. Она показала, что получила от украинских защитников.

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Даша Астафьева показала сюрприз от защитников

Звезда опубликовала фотографию, на которой был снаряд с подписью "От Даши Астафьевой". Вероятно, этот снаряд они впоследствии адресуют русским войскам.

Впервые в жизни получила автограф… Постоянно думаю о мужчинах, которые нас защищают. Что многие из них – это обычные ребята, которые вынуждены были взять оружие в руки и защищать свои семьи, страну. Творить новую историю, мир,

– поделилась певица.



Сюрприз для Даши Астафьевой / Фото с инстаграма звезды

"Мир, который защищается от "русскава мира" навсегда будет перед глазами. С этими ужасами и незабываемыми кадрами горя оставившие после себя орксеяне. И каждый день этот мир удивляет тем, какая у нас воля и жажда победы. Какие у нас замечательные люди. Для меня лично, каждый, кто остался и делает свое дело в стране навсегда герой!" – добавила Даша Астафьева.

Также знаменитость показала свой "снаряд" – картофелину. Напомним, Даша Астафьева активно занимается волонтерством, чаще всего она находится на кухне. Звезда чистит картофель, моет посуду и готовит еду для военных и трое.

"Моя атветка", – подписала фото артистка.



"Ответ" от Даши Астафьевой / Фото с инстаграма звезды

Фаны делятся впечатлениями от эффектных кадров. Фото прокомментировала даже Леся Никитюк: