Это мой герой, – Даша Астафьева вспомнила, как после алкоголя записывала видео для Залужного
Источник:Петр Заставный
Певица Даша Астафьева призналась, что записывала видео для Валерия Залужного после того, как выпила алкоголь. Что артистка сказала главнокомандующему ВСУ – узнайте дальше.
Валерий Залужный во время полномасштабной войны стал кумиром миллионов украинцев. Среди его поклонников есть много женщин, среди которых знаменитости. Даша Астафьева призналась, что мечтает лично встретиться с генералом и поблагодарить его.
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Как Даша Астафьева записывала видео для Залужного
Во время семейного ужина артистка выпила алкоголь и решила, что самое время записать видео для главнокомандующего ВСУ. В ролике она хотела лично поблагодарить Валерия Федоровича за то, что он делает для Украины.
Я как-то выпила и записала ему видео. Тогда почувствовала себя на месте тех мужчин, которые постоянно присылают мне разное в личные сообщения. Но мне не стыдно, потому что все мы знаем, какой он герой, как много делает для каждого из нас, как нас успокаивает. Это мой герой, личный,
– сказала Астафьева.
- На днях Нина Матвиенко публично призналась главнокомандующему ВСУ в любви и заявила, что вышла бы замуж, будь младшей. Главнокомандующий ВСУ растрогался, в ответ поблагодарил Ныне Митрофановну и признался, что ему очень приятны слова женщины.
- А певица Камалия показала рождественский подарок, полученный от Валерия Федоровича. Главнокомандующий ВСУ передал ей журнал TIME, на обложке которого изображен. Залужный оставил на нем автограф и написал "Спасибо!".