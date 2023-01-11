Это мой герой, – Даша Астафьева вспомнила, как после алкоголя записывала видео для Залужного

Певица Даша Астафьева призналась, что записывала видео для Валерия Залужного после того, как выпила алкоголь. Что артистка сказала главнокомандующему ВСУ – узнайте дальше.

Валерий Залужный во время полномасштабной войны стал кумиром миллионов украинцев. Среди его поклонников есть много женщин, среди которых знаменитости. Даша Астафьева призналась, что мечтает лично встретиться с генералом и поблагодарить его.

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Как Даша Астафьева записывала видео для Залужного

Во время семейного ужина артистка выпила алкоголь и решила, что самое время записать видео для главнокомандующего ВСУ. В ролике она хотела лично поблагодарить Валерия Федоровича за то, что он делает для Украины.

Я как-то выпила и записала ему видео. Тогда почувствовала себя на месте тех мужчин, которые постоянно присылают мне разное в личные сообщения. Но мне не стыдно, потому что все мы знаем, какой он герой, как много делает для каждого из нас, как нас успокаивает. Это мой герой, личный,

– сказала Астафьева.