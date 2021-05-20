Даша Астафьева одна из самых откровенных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она смело обнажается перед камерами и демонстрирует роскошное тело.

Жарко Даша Астафьева показала большую грудь в кожаном бюстгальтере: жаркие кадры

Сексуальные снимки Даши Астафьевой

На черно-белых фотографиях, которые знаменитость опубликовала на личной странице в инстаграме, она изображена в очень сексуальном образе.

Астафьева предстала перед камерой в черных шортах-трусиках с высокой посадкой. Также звезда надела сетчатую кофту, под которой не было бюстгальтера. Обнаженный бюст Даша прикрыла руками, на которые надела длинные рукавицы. Дерзкий образ звезды дополнял широкий чокер.

Также на модели видим черные туфли-лодочки с отделкой и на высоком каблуке. Волосы она вложила в легкие локоны, а на лице сделала едва заметный макияж. Астафьева вызывающе позировала, демонстрируя свою сексуальность.



Сексуальный образ Даши Астафьевой / Фото из инстаграма Даши Астафьевой



Сексуальный образ Даши Астафьевой / Фото из инстаграма Даши Астафьевой