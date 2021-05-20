Даша Астаф'єва є однією з найвідвертіших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона сміливо оголюється перед камерами та демонструє розкішне тіло.

Спекотно Даша Астаф'єва показала великі груди в шкіряному бюстгальтері: спекотні кадри

Сексуальні знімки Даші Астаф'євої

На чорно-білих фотографіях, які знаменитість опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі, вона зображена у надзвичайно сексуальному образі.

Астаф'єва постала перед камерою у чорних шортах-трусиках з високою посадкою. Також зірка одягнула сітчасту кофту, під якою не було бюстгальтера. Оголений бюст Даша прикрила руками, на які одягнула довгі рукавиці. Зухвалий образ зірки доповнював широкий чокер.

Також на моделі бачимо чорні туфлі-човники з оздобленням і на високих підборах. Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж. Астаф'єва зухвало позувала, демонструючи свою сексуальність.



Сексуальний образ Даші Астаф'євої / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої



Сексуальний образ Даші Астаф'євої / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої