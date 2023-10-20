Актриса Дарья Петрожицкая выходит замуж: кто ее новый избранник
Источник:Алина Шаманская
Украинская актриса Дарья Петрожицкая объявила о помолвке с бойфрендом Алексеем. Ее любимый из Харькова, но уже много лет живет в Германии. Звезда призналась, что это была любовь с первого взгляда.
Предложение Петрожицкой сделали в Италии этим летом. Она согласилась стать женой Алексея и намерена жить на две страны.
Интересно "Классно, когда тебя любят": Ольга Мартыновская откровенно рассказала о своем новом избраннике
Дарья Петрожицкая выходит замуж
После полномасштабного вторжения актриса уехала к любимому в Германию. Алексей родом из Харькова, но уже много лет живет в Гамбурге, где работает аналитиком. Он не берет немецкого гражданства, потому что не хочет отказываться от украинского.
Петрожицкая призналась, что это была любовь с первого взгляда. Она любит своего избранника за то, какая она рядом с ним.
"Я обручена. Это не то, что какой-то секрет. Просто нам двоим показалось, что сейчас это не очень актуально... Мой маленький страх жить на две страны. Я не знаю, как это будет, но мы рискнем", – сказала актриса.
Дарья Петрожицкая показала кольцо / Скриншот с видео
Оказывается, предложение любимый сделал ей в Италии этим летом. Это произошло в последний день поездки, когда влюбленные катались в гондоле в Венеции.
Мы плывем в этой гондоле, у меня грязная голова, панамка, шорты, майка, и здесь мы заплываем в улочку, где никого нет. И этот гондольер начинает петь… Леша предложил меня сфоткать, я возвращаюсь, а он стоит с кольцом. Я хихикала минут три и переспрашивала: "Ты серьезно?",
– вспомнила Петрожицкая.
Актриса часто публикует фотографии с любимым в соцсети, но она скрывает его лицо. Пара вместе около 3 лет.
Дарья Петрожицкая с новым любимым / Фото с ее инстаграммы
Смотрите интервью с Дарьей Петрожицкой: видео
Что известно о предыдущих отношениях Петрожицкой
- Актриса уже была замужем – она 5 лет прожила в браке с коллегой по кино Петром Петрожицким. Пара развелась из-за безразличия и многих других факторов.
- После развода знаменитость имела несколько романов к Алексею. Однако они не смогли перерасти в серьезные отношения.
- Добавим, что у Дарьи нет детей. Ранее она рассказывала, что на 3 месяца беременности потеряла ребенка. Это произошло во время подготовки к свадьбе с бывшим мужем.