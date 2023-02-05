Разревелась на вокзале: Дарья Петрожицкая впервые вернулась в Украину – эмоциональные видео

Из Украины звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая уехала еще в марте. Все это время она жила в Германии с бойфрендом, а 5 февраля вернулась в Киев. Актриса так грустила, что разревелась прямо на вокзале.

31-летняя Дарья Петрожицкая не хотела уезжать за границу, но ее любимый Алексей настоял, чтобы она была в безопасности. Парень украинец, но давно работает в Гамбурге, поэтому актрисе было к кому ехать. Спустя почти 11 месяцев в Германии она вернулась в Украину. Правда, сама.

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Дарья Петрожицкая в слезах вернулась в Украину

В Киев актриса возвращалась через Польшу, поэтому автобус из Варшавы привез ее на вокзал. "Я приехала, я дома", – сказала она на видео, заливаясь слезами. В небольшой квартире Петрожицкой, которую она купила в мае 2021 года, не было ни света, ни тепла, но это ее ни чуть не расстроило.

У меня нет света, у меня холодно очень в доме, но я так счастлива. Я просто не могу передать. Я думаю, что это было у всех, кто приезжал в Украину и будет у тех, кто вернется… Еще буду плакать, думаю, но это ничего. Просто привет дом, как я скучала,

– поделилась Дарья Петрожицкая со слезами на глазах.

Успокоившись, актриса поехала в торговый центр покупать одеяло и обалдела от того, как там людно: "Все тиктоки, которые я смотрела о том, что люди тусуются в торговых центрах, это правда. Так много людей, и я так рада их всех видеть".