Дарья Петрожицкая оказалась под капельницей: фото актрисы из больницы

Актриса Дарья Петрожицкая испугала подписчиков, ведь исчезла из соцсетей на длительный период. На днях она выставила фото из больницы.

На фотографии, которую звезда сериала "Папик" опубликовала в сторис, было видно, что она лежит на больничной койке с капельницей. Дарья сообщила, как сейчас, себя чувствует.

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Самочувствие Дарьи Петрожицкой

Актриса успокоила фанатов. Она призналась, что сейчас с ней все хорошо. Вскоре актриса объяснит детали своего исчезновения.

Простите, что не отвечаю. Немного позже снова буду на связи. Со мной все хорошо,

– отметила актриса.



Дарья Петрожицкая в больнице / Фото из инстаграмм-сторис актрисы Дарья Петрожицкая в больнице / Фото из инстаграмм-сторис актрисы

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