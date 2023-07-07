На фотографии, которую звезда сериала "Папик" опубликовала в сторис, было видно, что она лежит на больничной койке с капельницей. Дарья сообщила, как сейчас, себя чувствует.
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Самочувствие Дарьи Петрожицкой
Актриса успокоила фанатов. Она призналась, что сейчас с ней все хорошо. Вскоре актриса объяснит детали своего исчезновения.
Простите, что не отвечаю. Немного позже снова буду на связи. Со мной все хорошо,
– отметила актриса.
Дарья Петрожицкая в больнице / Фото из инстаграмм-сторис актрисы
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